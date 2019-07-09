رسمياً .. نشر تفاصيل السلم الجديد للوظائف التعليمية

ترقب لإعلان تفاصيله من "التعليم" وإعلان اللائحة

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية.

ونص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات، فيما حدّدت فيه العلاوات السنوية.

وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، إضافة إلى ترقب الأوساط التعليمية إعلان لائحة الوظائف التعليمية التي تقرّها لجنة مشكّلة في وزارة الخدمة المدنية.