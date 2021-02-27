"مهدي عبار" ينعى والده المتوفى بعد إصابته بـ"كورونا"

نعى معد ومقدم البرامج بالتلفزيون السعودي "مهدي بن عبار العنزي"، والده "عبار"، الذي وافته المنية اليوم بسبب فيروس كورونا.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت 27 من شهر فبراير شباط 2021 الموافق 15 من شهر رجب 1442، والدي "عبار المعنى العنزي" بعد إصابته بكورونا، تغمده الله برحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون".



إدارة صحيفة "سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل الإعلامي "العنزي" وأسرته في وفاة والدهم، وتسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.