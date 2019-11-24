"الشمراني" لـ"سبق": نعم توقعت فوز الهلال في الرياض وفي اليابان

بعد أن حقق الزعيم اللقب الآسيوي أمام أوراوا الياباني

قال مهاجم الهلال السابق وأفضل لاعب في آسيا 2014 (سابقاً) المهاجم ناصر الشمراني إن توقعه جاء في مكانه و"صدق" حول نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 للأندية.

وكان "الشمراني" قد توقع فوز الهلال في الرياض بهدف وكسب أورواوا الياباني هناك في اليابان بهدفين.

وقال "الشمراني" لـ"سبق": "الحمد لله أن التوقع تحقق، وظفر الهلال باللقب الآسيوي السابع، وذهب لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، الهلال هو زعيم آسيا، وهذا غير مستغرب؛ فالهلال أفضل من يمثل الوطن خارجياً".

وقدّم "الشمراني" التهاني والتبريكات للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين وللجماهير السعودية عامة والهلالية خاصة.