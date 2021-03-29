100% إصابات.. هنا أرقام تفضح ما سطره "أردوغان" من ملحمة!

29 ألف حالة "كورونا" جديدة بينهم 1305 يتلقون العلاج بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا؛ مؤكدة تشخيص 29 ألفًا و58 إصابة جديدة، منهم 1305 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في تركيا بلغ 3 ملايين و208 آلاف و173 حالة، وأن عدد الوفيات اليوم بسبب الفيروس بلغ 153 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31 ألفًا و76 حالة.

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا سطرت ملحمة في مكافحة فيروس كورونا؛ في الوقت الذي أكد فيه اتحاد الأطباء الأتراك أن إصابات كورونا ترتفع بنسبة 100% خلال الفترة الأخيرة.

وقال "أردوغان"، في منشور سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في فترة الوباء (كوفيد-19)، سطرنا ملحمة بفضل تضحيات كوادرنا الطبية ومستشفياتنا الحديثة التي دخلت الخدمة ونظيراتها التي طوّرنا قدراتها وبواسطة بنيتنا التحتية القوية".