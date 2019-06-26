خبير نفطي لـ”سبق”: هذه فوائد مصفاة S-Oil على السعودية

أكد الخبير النفطي الدكتور محمد بن سرور الصبان لـ”سبق” أن عوائد مساهمة أرامكو السعودية في مصفاة S-Oil الكورية وتوسعتها كبيرة، وهي التي افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور الرئيس الكوري توسعتها.

وتفصيلاً، قال الصبان لـ"سبق": تأتي توسعة مصفاة s-oil التي تمتلكها أرامكو في مرحلة مهمة جداً بكون كوريا تستورد النفط السعودي وقد توقفت عن استيراد النفط الإيراني، وهذا ما يعني أن النسبة قابلة للزيادة، وهذه التوسعة تزيد من القيمة المضافة لصادرات النفط الخام السعودي وهي جزء من رؤية المملكة.

وقال "الصبان": إن مزايا هذه التوسعة الاقتصادية كبيرة، حيث سيكون هناك تنويع جغرافي في توزيع النفط عبر مختلف دول العالم وتنويع المنتجات بالنسبة للمتتجات وضمان تسويق أكبر لصادراتنا من النفط الخام ويزيد الطاقة التوسعية للتكرير لمستويات أعلى من أربعة ملايين بترول يومياً ويزيد من ارتباط التكامل الرأسي لأرامكو السعودية من خلال هذا المشروع.

وأضاف: تعد المملكة من أقدم من استثمر في بناء مصافي بصورة مشتركة مع كوريا الجنوبية منذ التسعينيات من القرن الماضي وهذا المشروع لتلبية احتياجات السوق النفطية الكورية حيث أن نموه متزايد يصل إلى ٢٪ سنوياً في الطلب على النفط ومنتجات النفط ويعمق وجود السعودي في السوق الكورية ويعطي نوعاً من التوازن في التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية.