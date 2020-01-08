أمير القصيم يستقبل وفدًا من جامعة سليمان الراجحي

هنأهم بقرار مجلس الوزراء بشأن كلياتهم

استقبل أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه؛ رئيس مجلس أمناء جامعة سليمان الراجحي الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي، وأعضاء من مجلس الأمناء والإدارة، وعددًا من عمداء وموظفي الجامعة.

جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل كليات سليمان الراجحي، إلى جامعة أهلية، بمسمى "جامعة سليمان الراجحي".

وأكد الأمير فيصل بن مشعل سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله - من خلال الجامعات؛ إلى تحقيق رغبات وطموحات شباب وشابات المستقبل بتنويع المجالات والتخصصات والجامعات.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الصرح المتميز، الذي توجت مسيرته ومنجزاته بتحويله إلى جامعة تخدم الوطن، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للجامعة في مسيرتها.

من جانبه عبر رئيس مجلس الأمناء، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ لدعمه غير المستغرب وتشجيعه التعليم بالمنطقة لتحقيق تطلعات القيادة.

وأكد المشرف العام على الجامعة أ. د. عبد الرحمن بن محمد المزروع، استمرارية الجامعة في الاهتمام بمخرجات التعلّم كيفًا لا كمًّا، في التخصصات التي تخدم الوطن وتلبي احتياجات سوق العمل، مكررًا الشكر لأمير المنطقة على عنايته الدائمة بالحركة التعليمية في المنطقة.