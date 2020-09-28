‪ العميد "فواز العنزي" إلى رحمة الله

توفي إلى رحمة الله تعالى العميد ركن فواز بن زاهي العنزي أمس إثر معاناة طويلة مع المرض، و"سبق" تتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة ولوالده زاهي وإخوته العميد ناصر والعميد حمود والمهندس صالح والرائد عمر والرائد طيار ثامر.

ويتلقى العزاء هاتفيًا على جوال العميد حمود 0537233111 .

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28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 11:09 PM

‪ العميد "فواز العنزي" إلى رحمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفي إلى رحمة الله تعالى العميد ركن فواز بن زاهي العنزي أمس إثر معاناة طويلة مع المرض، و"سبق" تتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة ولوالده زاهي وإخوته العميد ناصر والعميد حمود والمهندس صالح والرائد عمر والرائد طيار ثامر.

ويتلقى العزاء هاتفيًا على جوال العميد حمود 0537233111 .

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