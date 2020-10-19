المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

0

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:39 AM

الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 38

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020