"تويتر" يعلن عن وضع إشعارات على تغريدات لقاح كورونا المضللة

قال: عقوبات تطال المخالفين المتكررين تصل إلى إغلاق الحسابات

أعلنت منصة "تويتر" اليوم أنها ستبدأ في وضع إشعارات على التغريدات التي قد تحتوي على معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد-19، وكذلك فرض نظام عقوبات للمخالفين المتكررين، وتصل العقوبة إلى إغلاق الحسابات وتعليقها بشكل دائم.

وأوضح أنه ستظهر الإشعارات بلغة عرض الحساب وقد ترتبط بمحتوى منظم ومعلومات الصحة العامة الرسمية أو صفحة قوانين "تويتر".

ويأتي هذا استمراراً لجهود "تويتر" في إزالة المعلومات المضللة من المنصة، في الوقت الذي يتواصل فيه التوسع في توزيع لقاحات كوفيد-19، يتجه المزيد من الأشخاص إلى "تويتر"؛ لمناقشة ما يحدث والحصول على أحدث المعلومات الموثوقة حول الصحة العامة.

وسيطبق فريق" تويتر" بشكل مبدئي الإشعارات على المحتوى الذي ينتهك سياسات "تويتر". سيتم استخدام هذه التقييمات لإبلاغ أدوات "تويتر" الآلية بشكل أكبر لتحديد المحتوى المشابه وتصنيفه عبر المنصة.

وقال "تويتر": إن هذا النظام سيسهم في توعية الجمهور بشأن سياسات تويتر والحد من انتشار المعلومات التي قد تكون ضارة ومضللة على المنصة، لا سيما الانتهاكات المتكررة ذات الخطورة المعتدلة والشديدة وفقاً لقوانيننا.

وأضاف: سيتم تطبيق القانون على الانتهاكات المتكررة لسياسة كوفيد-19، وفقاً لعدد المخالفات التي تراكمت على الحساب؛ بسبب انتهاك سياسات تويتر على النحو الآتي:

مخالفة واحدة: لا يوجد إجراء على مستوى الحساب

مخالفتان: إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة

ثلاث مخالفات: إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة

أربع مخالفات: إغلاق الحساب لمدة 7 أيام

خمس مخالفات أو أكثر: الإغلاق الدائم

وأكدت منصة "تويتر" أنه منذ تقديم إرشادات تويتر حول كوفيد-19 علقت المنصة 2400 حساب بشكل دائم واعترضت 11.5 مليون حساب في جميع أنحاء العالم، وسيلتزم "تويتر" بحماية المحادثة العامة؛ بهدف تسهيل الوصول إلى معلومات موثوقة والحد من انتشار المحتوى الضار والمضلل، حيث إنه في شهر ديسمبر 2020 أعلن تويتر عن جهوده لحماية المحادثة العامة المرتبطة كوفيد_19.

وقد أطلق "تويتر" ميزة مخصصة للبحث الفوري عن كوفيد-19 فعندما يتم البحث عن مصطلح "كوفيد-19" على المنصة، فإنه يجد محتوى رسمياً وموثوقاً به يظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث. وتم توسيع نطاق ذلك الآن إلى أكثر من 80 دولة حول العالم ويتوفر حالياً بـ 29 لغة. وفي بعض البلدان، تتضمن المطالبات الآن أيضاً زراً إضافياً يرتبط بالمعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل "تويتر" تعاونه مع منظمات مثل Team Halo ومنظمة اليونيسيف وNHS وthe Vaccine Confidence Project لدعم حملات التطعيم، حيث قام تويتر بتنشيط رمز تعبيري عند التغريد باستخدام الوسم vaccinated#، وذلك استناداً إلى جهوده السابقة لتشجيع الناس على #StayHome و#WashHands و#WearAMask، ويواصل "تويتر" أيضاً استضافة تنظيم فعالية أسبوعية مباشر للأسئلة والأجوبة لمنظمة الصحة العالمية على AskWHO#.