التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة

حصد التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر للسباحة في أولمبياد "طوكيو2020"، اليوم الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.
وحقق الحفناوي اللقب (ثلاث دقائق و 43.36 ثانية) بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلولين، فيما حقق الأمريكي كيران سميث الميدالية البرونزية (ثلاث دقائق و43.94 ثانية) .
حصد التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر للسباحة في أولمبياد "طوكيو2020"، اليوم الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.
وحقق الحفناوي اللقب (ثلاث دقائق و 43.36 ثانية) بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلولين، فيما حقق الأمريكي كيران سميث الميدالية البرونزية (ثلاث دقائق و43.94 ثانية) .