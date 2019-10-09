سجون عسير تكرّم منسوبيها الحاصلين على جائزة التميز الإداري

من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات

كرّمت مديرية السجون بمنطقة عسير، الأربعاء، عددًا من منسوبيها الحاصلين على جائزة التميُّز الإداري للعام 1440هـ، من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات.

جاء ذلك في حفل أُقيم بحضور مدير السجون بالمنطقة العميد سعد بن تراحيب بن غنام، الذي أشاد بالمكرمين وهنّأهم لنيلهم جائزةَ التميز الإداري.

كما تمنّى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

عسير مديرية السجون بمنطقة عسير

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09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 07:18 PM

من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات

سجون عسير تكرّم منسوبيها الحاصلين على جائزة التميز الإداري

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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كرّمت مديرية السجون بمنطقة عسير، الأربعاء، عددًا من منسوبيها الحاصلين على جائزة التميُّز الإداري للعام 1440هـ، من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات.

جاء ذلك في حفل أُقيم بحضور مدير السجون بالمنطقة العميد سعد بن تراحيب بن غنام، الذي أشاد بالمكرمين وهنّأهم لنيلهم جائزةَ التميز الإداري.

كما تمنّى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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عسير مديرية السجون بمنطقة عسير

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