المملكة تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني دعمًا للحكومة الباكستانية

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.


وأضاف الصندوق، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومائتا مليون دولار خلال السنة.


وبيّن الصندوق أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.

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26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 10:00 PM

المملكة تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني دعمًا للحكومة الباكستانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.


وأضاف الصندوق، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومائتا مليون دولار خلال السنة.


وبيّن الصندوق أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.

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