"‏‫الحرس الوطني": وفاة مدرب أمريكي وإصابة سعودي في حادثة طائرة عمودية

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه في صباح يوم الخميس ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ٦/ ٩/ ٢٠١٨م وأثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض وقع حادث لطائرة عمودية طراز AH6i نتج عنه وفاة المدرب بول ريدي "أمريكي الجنسية"، وإصابة المتدرب الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي تم نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني؛ لتلقي العلاج وحالته مستقرة ولله الحمد.

وما زالت لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.