"الحصيني" يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق

قال: الأولى نهاية هذا الأسبوع والثانية تليها.. وتحتاج لمتابعة

تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.

الطقس والمناخ حالتين ممطرتين عبدالعزيز الحصيني

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05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 02:01 PM

قال: الأولى نهاية هذا الأسبوع والثانية تليها.. وتحتاج لمتابعة

"الحصيني" يتوقع حالتين ممطرتين تؤثران على عدة مناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، تَعَرّض أجواء المملكة لحالتين ممطرتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية؛ الأولى تمهّد للأخرى.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبشرونا بالسيول؛ الأولى نهاية هذا الأسبوع، والثانية تليها وتحتاج إلى متابعة.

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الطقس والمناخ حالتين ممطرتين عبدالعزيز الحصيني

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