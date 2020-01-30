"فيسبوك" تُعزز خصوصية المستخدمين بهذه الميزة

اختبرتها خلال الأشهر الماضية في كوريا وإسبانيا

أعلنت فيسبوك أن ميزة Off- Facebook Activity التي تساعد في الحفاظ على خصوصية البيانات، باتت متاحة لجميع مستخدمي موقعها المخصص للتواصل الاجتماعي.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم، كان مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، قد كشف لأول مرة في مايو 2018، أن شركته تعمل على تطوير هذه الميزة، التي يمكن تسميتها بميزة "مسح السجل"، والتي تسمح للمستخدمين بالاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمونها، والتي قد تحتفظ ببعض بياناتهم المتعلقة بحساب "فيسبوك".

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين رؤية البيانات والتحكم بها التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع "فيسبوك"، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وفك ارتباطها مع "فيسبوك"، بالإضافة إلى القدرة على منع موقع التواصل الاجتماعي الشهير من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج شبكته.

وحول إطلاق هذه الميزة مؤخرًا قال في تدوينة: "أحد أهدافنا الرئيسية للعقد القادم، هو تطوير حماية أقوى وخصوصية أكبر لموقع "فيسبوك"، لدينا الكثير للقيام به، وهذا الأمر من أولويات فريقنا في الشركة، وأولوية بالنسبة لي شخصيًّا".

وأشارت "فيسبوك" إلى أنها اختبرت الميزة المذكورة خلال الأشهر الماضية في 3 دول هي كوريا الجنوبية وإسبانيا وأيرلندا.