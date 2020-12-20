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لأول مرة يُختبر الطلاب خارج المدرسة.. و"عقارات الدولة" تبدأ استقبال طلبات تملُّك المواطنين إلكترونيًّا

أسبوع حافل: إقرار الميزانية العامة للدولة 2021.. وانطلاق أكبر عملية تطعيم بالمملكة.. والرياض تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية 2034

حفل الأسبوع الحالي بكثير من الأحداث المحلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، حيث أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين، الميزانية العامة لعام 2021 بحجم إنفاق معتمد يبلغ 990 مليار ريال، وأجرى الملك سلمان اتصالاً بالرئيس الأمريكي "ترامب"، وترحيب سعودي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، فيما أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة وصول لقاح كورونا الجديد وتلقى الجرعة، حيث سجل حتى الآن 350 ألف مواطن.



ويؤدي اليوم ستة ملايين طالب اختباراتهم الفصلية لأول مرة "تاريخيًا" عن بعد، وأكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، أن الأراضي في بعض المناطق والتي تم توارثها أبًا عن جد بالعُرف دون أوراق ثبوتية أو وثائق متروك فيها الإثبات للمواطنين بأي وسيلة تملك لها، حيث تبدأ الهيئة اليوم الأحد في استقبال طلبات تملُّك المواطنين العقارات إلكترونيًا في جميع مناطق السعودية.



ورياضيًا.. رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034، فيما توج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في منتزه المغواة للاحتفالات بحائل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في باها حائل تويوتا الدولي في جولتيه الرابعة والخامسة ضمن بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري.



خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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مجلس الوزراء يقرُّ ميزانية عام 2021 بحجم إنفاق يبلغ 990 مليار ريال

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها هذا الأسبوع عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021م).

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ولي العهد بعد إعلان الميزانية: سنواصل البناء والتقدُّم في مختلف المجالات

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021م، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية السعودية 2030، والانطلاق نحو مزيدٍ من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

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وزراء يشيدون بـ"ميزانية الخير" رغم الجائحة: سياسة حكيمة ورؤية سديدة

نوه عددٌ من الوزراء بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين من نتائج مميزة راهنت السعودية خلالها على أن صحة المواطن والمقيم من الأولويات، مؤكدين أن سياسة المملكة ورؤيتها أسهمت في تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأضرت بالعالم أجمع.

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الدورات التدريبية لمعيلات الأيتام في مأرب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2" لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

https://sabq.org/hHKd6n



وزير الصحة: ولي العهد حريصٌ على وصول اللقاحات وتوفيرها للجميع بعدالة

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن أن ولي العهد يتابع أزمة كورونا في المملكة متابعة دقيقة، حتى قبل ظهور أي حالة، كما أنه حريصٌ على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وحريصٌ أيضًا على توفير اللقاحات بعدالة للجميع.

https://sabq.org/NmBq36



"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض، وتنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

https://sabq.org/8qc5mf



وزير الرياضة: 6.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي

أوضح وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن استضافة المملكة البطولات الرياضية الدولية جزء من إستراتيجية أوسع، تسعى في الأساس إلى النهوض بالقطاع في السعودية، وتحفيز الرياضيين السعوديين على المشاركة المستقبلية.

https://sabq.org/SGmpqV



"الفيصل" يهنئ القيادة بمناسبة استضافة الرياض الألعاب الآسيوية 2034

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034.

https://sabq.org/ZmwFNY



أمير حائل يتوج الفائزين برالي باها حائل تويوتا الدولي 2020

توج أمير منطقة حائل أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2020, حيث جاء في مقدمتهم السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب وملاحه الإسباني لوكاس كروز، اللذان حققا المركز الأول في "باها حائل 2"، وهي الجولة الخامسة من جولات كأس العالم على متن سيارتهما ميني جون كوبر ووركس باغي.

https://sabq.org/rbCxwX



"أها شمّري".. واقعة الإيطالية والبدوي الذي رفض ثمن الوقود "شعر بالإهانة"

كشفت الإيطالية "كاميليا ليباروتي"، المتسابقة بـ"رالي حائل الدولي 2020" ضمن الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية والمشاركة بفئة الـ"T 3"، عن موقف تعرّضت له خلال توقفها مع ملاحتها "ونيت فيتشر" لمساعدة أحد المتسابقين الذين تعطلت به سيارته ونفد وقوده.

https://sabq.org/gYDFrt



"الربيعة" يتلقى جرعة "لقاح كورونا"

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، هذا الأسبوع، جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح، وقال الوزير الربيعة: "بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة"، وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفًا عن أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".

https://sabq.org/46vMnx



وزير الصحة يكشف عن توقعاته لموعد نهاية جائحة كورونا في المملكة

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"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 149

https://sabq.org/Yx9MDw



إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض: 350 ألف مسجل

https://sabq.org/WKmTcq



"عقارات الدولة": الأراضي المورَّثة دون أوراق ثبوتية متروك فيها الإثبات للمواطنين بالوثائق ووفقًا للضوابط

أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر أن الأراضي في بعض المناطق التي تم توارثها أبًا عن جد بالعرف دون أوراق ثبوتية أو وثائق متروك فيها الإثبات للمواطنين بأي وسيلة تملك لها، وتبدأ الهيئة غدًا الأحد استقبال طلبات تملُّك المواطنين العقارات إلكترونيًّا في جميع مناطق السعودية

https://sabq.org/px8YZm



لأول مرة.. "التعليم" تعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد

تجري اليوم وزارة التعليم الاختبارات النهائية عن بُعد، في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، وذلك لأول مرة "تاريخيًا" تُجرى الاختبارات خارج المبنى المدرسي.

https://sabq.org/y5kJDt



"سكني" أكثر من 37 ألف أسرة مستفيدة خلال نوفمبر

كشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 37,379 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14,741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 356,808 أسر، منها 122,731 أسرة سكنت منازلها.

https://sabq.org/rsVc4Q