بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

قالت إنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية

أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.



وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم ‎بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.



وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".