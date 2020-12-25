الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز

الصلاة عليها اليوم الجمعة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.