الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز

الصلاة عليها اليوم الجمعة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 12:38 AM

الصلاة عليها اليوم الجمعة

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي

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