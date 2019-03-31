2800 مراجع لعلاج مضاعفات القدم السكرية بالحفر خلال 6 أشهر

قدّمتها وحدة العناية بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية

بلغ عدد مراجعي العلاج من مضاعفات القدم السكرية بإسعاف مستشفى الملك خالد ووحدة العناية بالقدم السكرية بمركز الغدد الصماء والسكر بالمستشفى خلال النصف الأول من عام ١٤٤٠هـ، 2800 مراجع قُدّمت لهم الخدمة العلاجية والوقاية الكاملة من هذه المضاعفات.

وتقوم وحدة العناية بالقدم السكري بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية، بدور فعال في توعية مرضى القدم السكري ومعالجة كل المضاعفات للقدم السكرية؛ من نقص في تروية الأطراف السفلية، واعتلال الأعصاب وتعفن الجروح.

وخلال النصف الأول من العام 1440هـ، تم إدخال 45 مريضًا مصابًا بمضاعفات القدم السكرية لقسم الجراحة بمستشفى الملك خالد؛ لتقديم العلاج لهم، مع انخفاض نسبة البتر بشكل كبير جدًّا؛ حيث لم تسجل إلا حالة بتر واحدة فوق الركبة، وثماني حالات بتر أصابع القدم مع انخفاض نسبة عدد أيام إشغال السرير بالأقسام الجراحية، ويعود ذلك بعد توفيق الله لكفاءة الفريق الطبي، والتزام المريض بنصائح الطبيب.

ويكون التدخل بعلاج الحالة المصابة بمضاعفات القدم السكرية من خلال معالجة العدوى الشديدة والغرغرينة عن طريق المضادات الحيوية، ومعالجة ارتفاع السكر، وإزالة الأنسجة الملتهبة أو إزالتها، ومعالجة تشوه القدم بعملية لتصحيحها وتجميلها أو البتر الجزئي للمنطقة المصابة بالغرغرينا، أو البتر الكامل لا قدر الله.

وتؤكد "صحة حفر الباطن" على مرضى السكري، باتباع جميع الإرشادات الصحية والوقائية لتفادي أي مضاعفات للسكر، وأهمها القدم السكرية؛ منها الفحص المبكر، والعناية اليومية بالأقدام، وعدم إهمال أي جرح لمريض السكري، وعدم استعمال العلاجات الشعبية التي تؤدي لتفاقم الحالة الالتهابية، مع استعمال الأحذية والدعامات المناسبة لتخفيف الضغط على الأقدام.