المرأة والنقلة الاجتماعية بالمملكة .. ولي العهد يبرز "الخانة الضيقة": انطباع يؤلمني

مذيعة CBS: منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود وحصلت على مزيدٍ من الحقوق

ابرز لقاء ولي العهد الذي أجرته معه قناة "CBS News"، أهم ملامح فكر القائد الشاب، الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية داخل السعودية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي دعمت المجتمع بجميع مكوناته من رجال ونساء والتي كان ذلك واضحاً بما نالته من حقوق مختلفة بدءاً بالسماح لها بقيادة السيارة إلى تبوئها أرقى المناصب الحكومية.

هذا وقد أتي حوار ولي العهد ليؤكّد الدور الكبير الذي توليه الحكومة للاهتمام بالمرأة وذلك عبر إجابته عن السؤال الذي طرحته عليه المذيعة قائلة: "أنت مُدركٌ لما يُقال عنك في العلن، إنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيدٍ من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقادٌ لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تمّ سجنهن؟

فكانت الإجابة: يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

لترد المذيعة بسؤال آخر: "اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على مزيدٍ من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو اثنتي عشرة ناشطة تمّ احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضعن في السجن؟".

فكانت إجابة ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".