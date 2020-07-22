"التجارة" تستدعي 149 مركبة GMC وشيفروليه لخلل بمساعد الفرامل الإلكتروني

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 194 مركبة GMC Sierra وشفروليه Silverado سنة الصنع 2019؛ وذلك لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للمركبة، مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً.
طالبت بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 194 مركبة GMC Sierra وشفروليه Silverado سنة الصنع 2019؛ وذلك لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للمركبة، مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً.