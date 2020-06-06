لمنع التكدس.. افتتاح أول سوق "فود ترك" للخضار والفواكه بالخبر

مبادرة تتيح الفرصة للشباب السعوديين للبيع وفق المعايير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أول سوق مبتكر "فود ترك" للخضار والفواكه، ضمن الإجراءات الاحترازية المتّبعة للحد من فيروس "كورونا المستجد"، بغرض منع التكدس في مراكز بيع المواد الغذائية.



وأطلقت بلدية الخبر هذه المبادرة؛ لتمكين المستفيد من التسوق الآمن من مركبته دون تكبّد العناء بالنزول وقضاء حاجياته، وتتيح المبادرة الفرصة للشباب السعوديين في بيع المنتجات وفق معايير واشتراطات صحية من خلال النقاط.



وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه ووفق توجيه إمارة المنطقة تقرّر إنشاء عدد من الأسواق المؤقّتة، وما يأتي ضمنها؛ بما يتماشى مع القوانين التي أقرّتها الحكومة الرشيدة لتحقيق التباعد والعودة بحذر؛ الأمر الذي يُساعد على منع التكدّس المُسبّب لانتشار الوباء، والتسهيل على المواطنين؛ للحصول على احتياجاتهم اليومية والحد من التكدّس في أسواق الخضار والفواكه ومراكز التموين المركزية.



وقال: خصّصت الأمانة منافذ البيع المؤقتة لتوسيع الدائرة الخاصة بتوفير المستلزمات الضرورية لكافة المستهلكين، مع ضرورة توسيع أُفُق هذه المبادرة لتشمل كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والمساهمة في إيجاد فُرص وظيفية للأُسَر العاملة وشباب وشابات المنطقة من خلال الوقوف على منصات البيع المؤقتة "الفود ترك" بطريقة منظمة تُشرِف على آلية العمل فيها أمانة المنطقة الشرقية.



من جانبه أوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن هذا السوق النوعي المبتكر تم تشغيله أمس الجمعة ويقع على مساحة 6500 م٢ بمواقف حديقة ميدان الإسكان جنوب الخبر، وتمت تسمية مرافق البيع داخله بأسماء مختلفة للفواكه.



وقال "الزايدي": هذا السوق يتضمّن 12 نقطة بيع في كبائن مكيفة تم التنسيق خلالها مع شباب سعوديين من أصحاب عربات "الفود ترك" للاستفادة من المشروع.



وأشار إلى تقديم البلدية فرصًا استثمارية في بيع منتجات الخضار والفواكه للمستفيدين عبر خدمة السيارات التي تمكن المواطنين والمقيمين من التسوق والشراء دون الحاجة للنزول من سياراتهم.



وأشار "الزايدي" إلى تهيئة البلدية لموقع السوق ووضع اللوحات الإرشادية وتوفير عدد كاف من الحاويات، إضافة لتواجد 10 عمال نظافة خلال فترة عمل السوق يوميًّا من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساء، مع وجود مراقبين صحيين من البلدية، وكذلك مراقبو أمن وسلامة لمتابعة التقيد بكافة الاشتراطات.