"مايكون" يطالب بعدم الحديث عن "شارة القيادة" مع "حمدالله"

بعد خسارة النصر للمرة الخامسة أمام أبها

طالب مدافع النصر البرازيلي مايكون بعدم الحديث عن أسباب ارتداء شارة القيادة خلال الشوط الثاني، بعد أن ارتداها عبد الرزاق حمد الله خلال الشوط الأول، مفضلاً الحديث فقط عن الأمور الفنية.

وقال مايكون في تصريحات للناقل الرسمي، الثلاثاء: "لا أفضل الإجابة عن هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمد الله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث".

ورفض "مايكون" تحميل الخط الخلفي لنتيجة الهزيمة بمفرده، مشيراً إلى أن النصر أضاع فوزاً في الشوط الأول بعد إهدار عدد من الفرص كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكراً.

وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في بطولة الدوري.