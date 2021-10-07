قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

"رويترز": تصدرتها الولايات المتحدة بـ44043317 إصابة

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 236.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و28178.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 707431 44043317

الهند 449538 33871881

البرازيل 598829 21499074

المملكة المتحدة 137295 8006660

روسيا 421613 7662560

تركيا 65102 7295630

فرنسا 116923 7033755

إيران 121779 5662458

الأرجنتين 115323 5261935

إسبانيا 86621 4967200