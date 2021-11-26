"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم وسحب رعدية ممطرة مصحوبة على عسير وجازان

رياح نشطة على الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً، تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على عسير وجازان، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على الرياض والقصيم؛ يمتد تأثيرها إلى المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.