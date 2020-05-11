بالصور.. احذر من نبتة خطيرة لمسها يسبب العمى وحروق خطيرة

تتزايد خطورتها بشكل كبير في الصيف وتنتشر في كثير من دول العالم

ذكرت تقارير بريطانية أن نبتة تدعى "هوق ويد" تعد أخطر نبتة في بريطانيا وتنتشر في كثير من دول العالم، مشيرةً إلى أنها نبتة يمكنها إصابة البشر بالعمى وحروق جلدية خطيرة.

وعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية صوراً لعدد من الأشخاص الذين تعرضوا لحروق خطيرة بعد ملامستهم للنبتة بقصد أو دون قصد؛ لعدم علمهم بخطورتها.

وحذر التقرير من خطورة النبتة وضرورة إبقاء الأطفال بعيدين تماماً عن المواقع التي توجد فيها هذه النباتات السامة، والتي تتزايد خطورتها بشكل كبير في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن أوراقها وجذورها تحتوي على مواد سامة للغاية.

وذكر أحد عمال المزارع أنه لمس هذه النبتة دون قصد أثناء عمليات التنظيف، وبعد مرور 24 ساعة لم يستطع تحمل الألم والحروق الشديدة، وتطلب الأمر لشفائها عدة أشهر.