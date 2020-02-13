مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل

في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات

لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.



وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.