مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل

في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات

لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.

حائل الدفاع المدني

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13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 06:37 PM

في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات

مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل

خالد السليمي

حائل

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لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.

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