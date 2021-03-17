عبر "أبشر".. أمير الباحة يدشن خدمة "التواصل المرئي المباشر"

بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين والمقيمين وتقديم الحلول

دشّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، خدمة استقبال طلبات ومقترحات المواطنين والمقيمين عبر التواصل المرئي؛ الأمر الذي يعكس حرصه على استمرار تواصل إمارة المنطقة والاستماع للمطالب، وسرعة البحث عن الحلول حسب الأنظمة واللوائح.

ويأتي هذا التوجيه ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إمارة منطقة الباحة؛ بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في جميع المحافظات والمراكز، من متابعة معاملاتهم ومقترحاتهم بكل يسر وسهولة، دون تحمل عناء الوصول لمقر إمارة المنطقة.

وأوضح أمير المنطقة أن هذه الخدمة التي تُنفذ إلكترونيًّا عبر تقنية متطورة ما هي إلا استمرار نحو الاستفادة من التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المستفيد في موقعه في ظل التطور الذي تشهده المنطقة، بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحرصًا على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للجميع، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتفعيل الإجراءات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق رضا المستفيدين وسهولة تقديم الخدمات لهم وفق التقنية الحديثة.

وتتم جلسات الاستقبال عبر شبكة تقنية يتم من خلالها نقل الجلسات بالصوت والصورة وحسب رغبة المواطن والمقيم، لتسهيل التواصل معه وتجنّب عناء الوصول والانتقال، في الوقت الذي ستعقد فيه هذه الجلسات بكل خصوصية وسرية تامة.

إلى ذلك، جدّدت إمارة منطقة الباحة دعوتها للجميع إلى التواصل معها؛ وذلك بالدخول إلى تطبيق "أبشر" أفراد، ثم اختيار تبويب "خدماتي– خدمات" ثم اختيار "الخدمات العامة" واختيار تبويب "الرسائل والطلبات" ثم اختيار "إمارة منطقة الباحة" من القائمة المنسدلة، وتعبئة الحقول المطلوبة.

وبعد ذلك، يتم التواصل مع الموظف المختص، وتسهيل تقديم الخدمة والتواصل بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة بتهيئة كل الوسائل التقنية المناسبة لاستمرار استقبال طلبات وآراء المواطنين والمقيمين دون عناء التنقل والانتظار.