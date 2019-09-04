وكالة المسجد النبوي تنفِّذ مبادرة "شكرًا بلغات العالم" ضمن حملة "خدمة الحاج"

"الجربا": تهدف لتسليط الضوء على جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين

نفَّذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة عمارة المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للمعارض والمتاحف مبادرة بعنوان "شكرًا بلغات العالم"، التي تأتي تحت شعار "العالم في قلب السعودية".

وفي التفاصيل، تأتي المبادرة ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها السابع، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي.

وأوضح مدير عمارة المسجد النبوي فارس بن محمد الجربا أن المبادرة تهدف إلى ترك انطباع مشاعر الحجاج والزوار بأيديهم لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وما حظي به المسجد النبوي الشريف من عناية كبيرة.

وبيّن "الجربا" أنه تم توزيع الورد على الحجاج والزوار لإدخال السرور في نفوسهم، مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ وذلك لتقديم خدمات متميزة للحجاج زائري المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ـ.