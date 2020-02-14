الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد

تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.فيروس كورونا المستجد الصين
بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر من الوباء
تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.