"نتنياهو" يهرب من كابوس المحاكمة بوعود لاحتلال أراض فلسطينية وأردنية

قال: ستكون جزءاً من إسرائيل

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، عن مساعيه إلى تطبيق سيادة الاحتلال بشكل أحادي الجانب على أراضٍ فلسطينية ومستوطنات، في محاولة أخيرة لمنع إجراء انتخابات عامة ثالثة، وخطته للهروب من كابوس المحاكمة بتهم الفساد التي ينظرها القضاء ضده.

وبحسب "فرانس 24"، قال "نتنياهو" خلال مؤتمر نظمته صحيفة "مكور ريشون" اليمينية: "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وإضفاء الشرعية على جميع مستوطنات الضفة الغربية الموجودة في الكتل الاستيطانية وتلك الموجودة خارجها".

وأضاف: "ستكون جزءاً من دولة إسرائيل".

وينظر إلى تصريحات "نتنياهو" التي أدلى بها على أنها نداء إلى منافسه الرئيسي بيني غانتس لينضم إليه في تشكيل حكومة وحدة يمكن أن تستفيد من تأييد الإدارة الأميركية للاستيطان.

وكان "نتنياهو" قد أعلن في سبتمبر (أيلول) عزمه ضم غور الأردن الاستراتيجي، الذي يمثل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، في حال أعيد انتخابه.

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

وطالب مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون الجمعة الماضي أن تدعم أي خطة سلام أميركية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني حل الدولتين بشكل واضح.