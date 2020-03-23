آخر أرقام "كورونا" في 10 دول .. المتعافون يقتربون من حاجز الـ 100 ألف

المصابون 341529 والوفيات 14748 حالة وجهود الاحتواء تتواصل

تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة وفي الوقت نفسه تقترب أعداد المتعافين من الـ 100 ألف حيث كشف آخر الأرقام أن المصابين 341529 حالة والمتعافين 99040 شخصاً والوفيات 14748 حالة.

وفي السطور التالية ترصد لكم "سبق" مستجدات الفيروس في 10 دول:

الفلبين

تُوفي ثلاثة أطباء على الأقل إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كانوا يعملون في ثلاثة مستشفيات مختلفة بالعاصمة الفلبينية.

وقال المتحدث الرئاسي في الفلبين سالفادور بانيلو؛ في بيان اليوم، "تُوفي ثلاثة من أطبائنا، وعدد منهم في حالة حرجة بسبب الفيروس".

التشيك

سجّلت التشيك أولى وفاة على أراضيها من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلن وزير الصحّة التشيكي آدم فوجتيك؛ "توفّي أوّل مريض بفيروس كورونا المستجدّ في جمهوريّة التشيك"، مبينًا أن الرجل البالغ من العمر 95 عاماً دخل المستشفى في 18 مارس عندما جاءت نتيجة اختباره إيجابيّة. كما أنّه كان يعاني مشكلات صحية أخرى.

وسجّلت جمهوريّة التشيك، وهي دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي يبلغ عدد سكّانها 10,7 مليون، حتّى الآن 1120 إصابة مؤكّدة بفيروس كوفيد-19، بينها 6 تمّ علاجها.

وأغلقت الحكومة التشيكية الحدود والمدارس والمسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة الأخرى، وحظرت على السكان مغادرة منازلهم دون تغطية أنوفهم وأفواههم من أجل وقف انتشار الفيروس.

أفغانستان

أكدت السُلطات الأفغانية أولى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وسجلت ست حالات إصابة جديدة في ثلاثة أقاليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين أفغان قولهم إن وزارة الصحة العامة سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة في هيرات وحالتين في فراه وحالة جديدة في إقليم جور الغربي.

وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية قد أعلنت أمس، إصابة دبلوماسيين أجنبيين بالفيروس المستجد مع ظهور عشر حالات إصابة جديدة بالمرض.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 1071 حالة حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الالمانية نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلي، فإن حالة 18 من المصابين خطيرة و37 مصاباً تعافوا بالفعل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت تسجيل حالة وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، وكانت لمُسن يبلغ من العمر 88 عاما وكان يعاني عدة أمراض أخرى.

الجبل الأسود

سجلت "الجبل الأسود" أولى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كان قد سافر إلى صربيا، بحسب ما ذكرته شبكة (آر تي سي جيه) الرسمية اليوم.

وأفادت بأن السلطات الصحية في الجبل الأسود سجلت أيضًا 22 حالةً إصابة بالفيروس (كوفيد - 19) حتى الآن.

وأشارت إلى أن نحو 5500 شخص يشتبه في أنهم أصيبوا بالفيروس يخضعون للملاحظة.

الهند

أعلنت السلطات الصحية بالهند، اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 7، وعدد الإصابات ارتفع ايضا إلى 415.

نيبال

أغلقت السلطات النيبالية، اليوم، حدود البلاد مع جارتيها الهند والصين لمدة أسبوع، وذلك بعد ساعات من تعليقها جميع رحلات طيران الركاب، في مسعى لمنع تفشي محتمل لفيروس كورونا.

وأعلن وزير المالية في نيبال يوبا راج خاتيوادا؛ عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن جميع التنقلات عبر الحدود سيتم تقييدها لمدة أسبوع بداية من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف ليل يوم 29 مارس.

وقال خاتيوادا؛ إن تقديم البضائع الضرورية سيستمر كالمعتاد، وإن إغلاق الحدود قد يمتد لفترة أخرى في أعقاب إجراء محادثات مع الهند والصين.

يُشار إلى أن نيبال بها حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعافت منذ ذلك الحين.

الإكوادور

سجّلت الإكوادور أعلى زيادة يوميّة في أعداد الوفيّات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيّات 14 والمصابين 789.

وذكرت خدمة إدارة المخاطر والطوارئ الوطنيّة الإكوادورية أن عدد الوفيّات ارتفع من 7 وفيات مساء السبت، إلى 14 وفاة صباح الأحد، بينما ارتفعت الإصابات من 532 إلى 789 حالة مؤكدة.

وفرضت الإكوادور حظر تجوّل وأغلقت الحدود وعلّقت الصفوف وحظرت جميع الرحلات الجوّية.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير، حيث بلغت 64 حالة إصابة جديدة الإثنين؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.

تايلاند

سجّلت تايلاند 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم، بأن من بين الحالات الجديدة 20 مريضاً كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.

وكانت تايلاند قد سجلت حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض، في حين تم شفاء 52 مريضاً، فيما لا يزال إجراء الفحوص الطبية لنحو 668 شخصاً آخرين في المستشفيات.