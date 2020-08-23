"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 12:22 PM

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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