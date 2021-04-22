قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها .. وخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة

بدأت، اليوم، أعمال "قمة القادة حول المناخ" الافتراضية، التي دعا إليها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس جوزيف بايدن، بحضور 40 من قادة دول العالم.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في أعمال القمة التي تستمر يومين؛ لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.