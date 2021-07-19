"بلدية ينبع" تتخذ الإجراءات اللازمة لعمل المسالخ.. وتشدّد على رقابة المطاعم بالعيد

فتح جميع الصالات بالمسلخ بعد توفُّر الشروط الصحية والالتزام بالبروتوكولات الوقائية

أنهى مسلخ ينبع النموذجي استعداداته لاستقبال الأضاحي من المواطنين والمقيمين لهذا العام؛ حيث يبدأ العمل بالمسلخ بعد صلاة العيد مباشرة، وتم إجراء صيانة شاملة لجميع مرافق المسلخ وصالات الذبح، والتأكد من توفر جميع الآليات والمعدات وأدوات الذبح والسلخ والتقطيع، وتوفير الوسائل الصحية والالتزام بالبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت بلدية ينبع: إنه تم عمل صيانة شاملة لجميع مرافق المسلخ وصالات الذبح وصالات الانتظار للمواطنين وتجديد الأدوات المستخدمة في العمل من سكاكين ومستجدات وسواطير، وتوفير كميات من الأكياس لتعبئة اللحوم.

وأشارت إلى أنه تم توفير ثمانية مناشير لتقطيع اللحوم وتوفير أدوات التعقيم والمعقمات والكمامات، وسيقوم المسلخ بأتم الاستعداد لتلقي الأضاحي من بعد صلاة الفجر أول أيام العيد، مشيرة إلى أنه سيبدأ الذبح من بعد صلاة العيد مباشرة بفريق عمل يتكون من أطباء ومشرفين ومحاسبين ومحصلين وجزارين، مشددة على أهمية الرقابة الصحية على المطاعم والمطابخ والمسالخ وتكثيف الرقابة على النظافة وصوالين الحلاقة والرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المحال العاملة في مجال الأغذية، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المسالخ لمراقبة ذبح الأضاحي.

ودعت البلدية الجميع إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمس المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية عن طريق الرقم 940، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات.