أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات التطوع بـ"صحة بيشة" خلال الشهر الماضي

أعلنت صحة بيشة- ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي- عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعوية والتثقيفية إلى 4410 مستفيدين، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2021م.



وأوضحت صحة بيشة أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 27 مبادرة تطوعية بمشاركة 142 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 3105 ساعات تطوعية ميدانية، شملت عديد المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.



وأكدت صحة بيشة على استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي، بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع، والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.