"عبدالرحمن بن مساعد": هذا من كان له الفضل بفوز نادي الهلال بدوري آسيا

أعرب عن سعادته البالغة لصعود "الزعيم" لكأس العالم للأندية

أعرب رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تُوج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى أن سبب فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا يعود لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعم سيدي ولي العهد والعزم الذي يبثه في شباب وطنه بعد الله له الفضل في هذا الإنجاز، الله يحفظه وينصره ويوفقه".