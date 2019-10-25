نساء أخضر التايكوندو وصيف الخليج

في الدورة السادسة بالكويت

تُوّج المنتخب السعودي النسائي للتايكوندو اليوم (الجمعة) بالمركزَيْن الثاني والثالث مكرر في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي المقامة بدولة الكويت.

وجاء تحقيق أخضر التايكوندو المركز الثالث في الترتيب العام لمنافسات التايكوندو بعد انتزاعه ثلاث ميداليات، فضيتين وبرونزية، عبر اللاعبة أبرار بخاري التي حققت فضية وزن تحت 62، وزميلتها اللاعبة دنيا أبو طالب فضية وزن تحت٥٣ كجم، واللاعبة رهف الجوهي برونزية تحت وزن ٤٦ كجم.

من جهة أخرى، انطلقت منافسات المنتخب السعودي لكرة الطاولة، الذي قدم مستويات جيدة عطفًا على كونها المشاركة الأولى للاعبات، على أن يستكمل غدًا السبت منافساته فيما تبقى من منافسات الدورة، الذي سيشهد كذلك مواجهة المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره المنتخب العماني.