جازان.. عرض لبنك التنمية الاجتماعية لإنشاء "محافظ التمويل الأصغر"

في ختام فعاليات ملتـقى لجـان التنمية..وورش العمل تتواصل غداً عن بعد

نظم مركز التنمية الاجتماعية في جازان ،اليوم، لقاءً بعنوان "تأسيس محافظ الإقراض"، بمشاركة رؤساء لجان التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان؛ وذلك في ختام فعاليات ملتقى لجان التنمية الذي نظمه المركز بفندق نوفوتيل بمدينة جازان.

وتابع المشاركون عرضًا لبرنامج الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء محافظ التمويل الأصغر ، والذي يهدف لنشر ثقافة العمل الحر ودعم أصحاب المشاريع من الأسر والأفراد بقروض ميسرة، وإتاحة مصادر تمويلية ميسرة عبر وسطاء التمويل، للوصول لمستوى دخل يكفل حياة كريمة للمستفيدين، وكذلك تنمية واستدامة المجتمعات المحلية وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.

كما اطلع المشاركون على متطلبات الحصول على محفظة تمويلية للجان التنمية وشروطها ومميزاتها وآلية التقديم، فيما جرى في ختام اللقاء تكريم لجان التنمية والمتعاونين في التنظيم.

يُذكر أن جلسات ملتقى لجان التنمية في جازان تتواصل مساء غد، عبر ورش عمل عن بعد بالتعاون مع معهد تشكيل المستقبل، وتشمل موضوعات حول القيادة المالية في المنظمات غير الربحية، وتصميم المشاريع التسويقية، ومجلس الإدارة الفعال، والقيادة في العمل التطوعي.