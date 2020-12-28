انقطاع الكهرباء عن نحو 34 ألف منزل في فرنسا بعد عاصفة شتوية

الأنباء الفرنسية: من المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في البلاد

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا، بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية "بيلا".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء أمس الأحد بأن أقاليم أوفيرني-رون-ألب وبورجون-فرانش-كونت وكذلك الألزاس، تأثرت بشكل خاص من العاصفة.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في أجزاء متفرقة من البلاد.

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 08:45 AM

الأنباء الفرنسية: من المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في البلاد

انقطاع الكهرباء عن نحو 34 ألف منزل في فرنسا بعد عاصفة شتوية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انقطع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا، بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية "بيلا".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء أمس الأحد بأن أقاليم أوفيرني-رون-ألب وبورجون-فرانش-كونت وكذلك الألزاس، تأثرت بشكل خاص من العاصفة.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في أجزاء متفرقة من البلاد.

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