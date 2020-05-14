"الصحة": 9 مدن سعودية تسجل إصابة واحدة بكل منها .. و 7 بـ 3 إصابات

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في 9 مدن، وثلاث إصابات في 7 مدن .
وطبقًا لبيان "الصحة" تم تسجيل إصابة واحدة في كل مدينة من المدن التسعة، وهي: أبها، نمرة، بريدة، الصحن، الليث، الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.
كما تم تسجيل ثلاث إصابات في كل مدينة من المدن السبعة وهي: شرورة، حائل، الخرج، خميس مشيط، الظهران، الخرمة، الهدا.
فيروس كورونا الجديد
طبقًا لبيان "الصحة" في المؤتمر الصحفي اليوم
أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في 9 مدن، وثلاث إصابات في 7 مدن .
وطبقًا لبيان "الصحة" تم تسجيل إصابة واحدة في كل مدينة من المدن التسعة، وهي: أبها، نمرة، بريدة، الصحن، الليث، الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.
كما تم تسجيل ثلاث إصابات في كل مدينة من المدن السبعة وهي: شرورة، حائل، الخرج، خميس مشيط، الظهران، الخرمة، الهدا.