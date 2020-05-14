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طبقًا لبيان "الصحة" في المؤتمر الصحفي اليوم

"الصحة": 9 مدن سعودية تسجل إصابة واحدة بكل منها .. و 7 بـ 3 إصابات

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في 9 مدن، وثلاث إصابات في 7 مدن .

وطبقًا لبيان "الصحة" تم تسجيل إصابة واحدة في كل مدينة من المدن التسعة، وهي: أبها، نمرة، بريدة، الصحن، الليث، الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.

كما تم تسجيل ثلاث إصابات في كل مدينة من المدن السبعة وهي: شرورة، حائل، الخرج، خميس مشيط، الظهران، الخرمة، الهدا.