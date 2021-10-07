رسميًا.. "نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة

منهية بذلك ملكية مايك آشلي منذ 14 عامًا.. و"الرميان": نتطلع لمصلحة النادي

أكملت مجموعة استثمارية يقودها ‫صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

‏من جانبه علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان على عملية الاستحواذ بقوله: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذة المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.

يذكر أن معظم تقارير الإنجليزية، اليوم الخميس، أكدت أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي تحدثت عّن الصفقة منهية بذلك ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا.