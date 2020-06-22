"الصحة": 66% من الحالات المعلنة اليوم تعود للذكور و34٪ للإناث و5% لكبار السن و9% للأطفال

33614 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 1380255

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل (3393) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (161005) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (54523) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2045) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (4045) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (105175) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3393) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (438) حالة، وجدة (388) حالة، والدمام (345) حالة، ومكة المكرمة (269) حالة، والقطيف (217) حالة، والهفوف (183) حالة، والمدينة المنورة (169) حالة، وخميس مشيط (150) حالة، والطائف (121) حالة، وابها (79) حالة، وحائل (77) حالة، وحفر الباطن (65) حالة، والظهران (56) حالة، وصفوى (56) حالة، وبريدة (53) حالة، والجبيل (52) حالة، والخبر (49) حالة، والمبرز (43) حالة، ووادي الدواسر (42) حالة، وينبع (31) حالة، والنماص (29) حالة، وتبوك (27) حالة، ومحايل عسير (26) حالة، وبيشة (25) حالة، وبقيق (25) حالة، ونجران (25) حالة، وعنيزة (21) حالة، وشرورة (20) حالة، ورأس تنورة (16) حالة، والرس (12) حالة، والجفر (11) حالة، وأحد رفيدة (11) حالة، والخفجي (11) حالة، وجازن (11) حالة، وصامطة (10) حالات، وتثليث(8) حالات، وخليص (8) حالات، والخرج (8) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، والمجاردة (7) حالات، والبشائر (7) حالات، وساجر (7) حالات، والبكيرية (6) حالات، وبللسمر (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، والعيون (5) حالات، والنبهانية (5) حالات، وعيون الجواء (5) حالات، والحرجة (5) حالات، وسراة عبيدة (5) حالات، وقرية العليا (5) حالات، والخرمة (4) حالات، وتنومة (4) حالات، والغزالة (4) حالات، والعيدابي (4) حالات، وبيش (4) حالات، والمندق (3) حالات، وسكاكا (3) حالات، والحناكية (3) حالات، والاسياح (3) حالات، ورياض الخبراء (3) حالات، وسبت العلاية (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والشنان (3) حالات، وحبونا (3) حالات، وعرعر (3) حالات، والعقيق حالتان، والباحة حالتان، والقرى حالتان، وخيبر حالتان، ومهد الذهب حالتان، والبدائع حالتان، والمظيلف حالتان، والقنفذة حالتان، والسحن حالتان، وقيا حالتان، ورنية حالتان، وتربة حالتان، وأم الدوم حالتان، والمضة حالتان، والقحمة حالتان، وظهران الجنوب حالتان، والبطحاء حالتان، ومليجة حالتان، والحائط حالتان، وموقق حالتان، والعارضة حالتان، والطوال حالتان، وصبيا حالتان، والكامل حالتان، وثار حالتان، والدلم حالتان، والمجمعة حالتان، وتمير حالتان، ووثيلان حالتان، وحالة واحدة في كل من قلوة، ووادي الفرع، والعلا، والقوارة، وضرية، والقريات، وظلم، وسيهات، وأبو عريش، وفيفا، ورابغ، وخباش، ويدمة، وطريف، ومرات، ورفائع الجمش، ورماح، وشقراء، وثادق، والوجه، وأملج.

كما بلغ عدد الوفيات (1307) حالات، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (33614) فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1380255) فحصاً.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8969827) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4443409) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (468567) ألف حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.