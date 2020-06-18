النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل

استمرار بواعث القلق في السوق بتأثير إصابات "كورونا" في الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع اجتماع لجنة منبثقة عن "أوبك" وحلفائها لمراجعة تخفيضات معروض الخام غير المسبوقة، وإن استمرت بواعث القلق في السوق حيال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض مناطق الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 54 سنتاً إلى 41.25 دولاراً للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا مسجلة 38.55 دولاراً للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد كبير محللي سوق النفط لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو فيل فلين، بأن الالتزام الكبير من "أوبك" كان سيرفع السعر أعلى بكثير من مستواه اليوم لو لم تكن هذه المخاوف من فيروس كورونا.