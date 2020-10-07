موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7529 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 شخصًا.
فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 7529 والوفيات 162 شخصًا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7529 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 شخصًا.