رئيس البرلمان العربي يثمن قبول التحالف لنتائج تقييم "حادث صعدة"

أشاد بالخطوات المتمثلة في مراجعة قواعد الاشتباك ومحاسبة المسؤولين

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بموقف قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقبولها نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة الأخيرة.

وقال الدكتور "السلمي" في بيان له اليوم: نثمن عالياً الموقف المسؤول من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقبول نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن "حادثة صعدة".

وأضاف: نقدر كذلك الخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك، ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، وتعويض عائلات الضحايا، وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والإنساني.