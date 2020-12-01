"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4540 والحالات الحرجة 649 حالة.

