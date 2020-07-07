حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 29.933

13 حالة جديدة

زاد عدد الأشخاص الذين توفوا من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بواقع 13؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 29.933 اليوم الثلاثاء إلا أن هذا الرقم يأخذ في الاعتبار انخفاض الأعداد بعد التعديل في الوفيات بدور رعاية المسنين.

وارتفع عدد مَن توفوا في المستشفيات بواقع 34؛ ليصل الإجمالي إلى 19457 وفاة مقارنة بالمتوسط اليومي الذي يبلغ 23 وفاة خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لـ"رويترز".

وبينت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين بلغت الآن 10476 وفاة مقارنة بالرقم الذي سُجل الأسبوع السابق، وبلغ 10497 وفاة.