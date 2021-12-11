"أرخص" 10 مدن بالعالم.. منها 3 ممنوع للسعوديين السفر إليها

تضمنها تقرير الإيكونومست وتمّ تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة"

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية وهي الوحدة ضمن مجموعة "الإيكونوميست" الإنجليزية؛ وتتخصص في خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل عن تكاليف المعيشة من المدن الرئيسة في العالم، تقريراً حول تكلفة المعيشة العالمية لعام 2021، حيث ضمّت قائمة بأرخص عشر مدن في العالم.

ويكشف المؤشر هذا العام اختيار 10 مدن من 173 مدينة في العالم تم تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة" حيث تم إجراؤها هذا العام في سبتمبر - أكتوبر 2021، وتصدّرت المدن الأوروبية والآسيوية المتقدمة على المدن الأكثر تكلفة في العالم، بينما مدن أمريكا الشمالية والصين تصنف أسعارها المتوسطة والقليلة، وضمن هذه المدن 3 مدن ضمن الممنوعة على السعوديين السفر اليها، وهي "دمشق وطرابلس ولوزاكا".

وجاءت العاصمة السورية دمشق أرخص مدينة للعيش في العالم، ثم طرابلس العاصمة الليبية، وعاصمة أوزبكستان "طشقند"، تليها تونس العاصمة، ثم ألماتا في كازاخستان، تليها كراتشي في باكستان، ثم مدينة أحمد اباد في الهند، والجزائر العاصمة، ومدينة بوينس آيريس عاصمة الارجنتين، وأخيراً مدينة لوزاكا عاصمة زامبيا.