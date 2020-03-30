أمين جازان لـ"سبق": نواجه كورونا بــ13930 جولة رقابية وتطهير أكثر من 3000 موقع

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس

كثفت أمانة منطقة جازان أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام في مدن ومحافظات المنطقة كافة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفدت الأمانة 13930 جولة رقابية من خلال فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة. كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم أكثر من 3000 موقع، تشمل الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية والميادين، والمواقع التي يرتادها المواطنون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي اليومية لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح لـ"سبق" نايف بن سعيدان، أمين منطقة جازان، أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أمين منطقة جازان أن هذه الحملات تأتي بتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.